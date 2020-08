Sport 203

Pro Nissa sul mercato per rafforzare il proprio organico: arriva a Caltanissetta Francesco Moncada

Classe 1997, il giovane e talentuoso palermitano, nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Canicattì in C1 realizzando la bellezza di 26 reti

Redazione

05 Agosto 2020 09:28

La Pro Nissa mai doma sul mercato piazza un altro colpo per rafforzare il proprio organico. Alla corte di mister Rizza arriva anche Francesco Moncada, classe 1997, nel ruolo ala /pivot. Il giovane e talentuoso palermitano con una buona tecnica individuale,nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Canicattì in C1 realizzando la bellezza di 26 reti prima della sospensione forzata del campionato. Le sue realizzazioni sono risultate determinanti per la scalata in serie B della formazione biancorossa. Nel suo palmares la militanza per una stagioni nella formazione palermitana della Mabbonath. Da segnalare la stagione esaltante con la maglia del Bagheria dove il giovane palermitano disputa un ottimo campionato di B e vincendo con l’under 21 il titolo regionale passando alla fase nazionale di Montecatini Terme. Con la maglia neroazzurra nella stagione precedente era riuscito nell’impresa di vincere la Coppa Italia di categoria (C1) chiudendo la stagione con 20 all’attivo. Moncada ha indossato inoltre la maglia della formazione di Altofonte del Real Parco sempre nel campionato di serie B. Un elemento di buona esperienza, di grande estro e con un’ottima gamba che tornerà utile nel nuovo roster nisseno.



La Pro Nissa mai doma sul mercato piazza un altro colpo per rafforzare il proprio organico. Alla corte di mister Rizza arriva anche Francesco Moncada, classe 1997, nel ruolo ala /pivot. Il giovane e talentuoso palermitano con una buona tecnica individuale,nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Canicattì in C1 realizzando la bellezza di 26 reti prima della sospensione forzata del campionato. Le sue realizzazioni sono risultate determinanti per la scalata in serie B della formazione biancorossa. Nel suo palmares la militanza per una stagioni nella formazione palermitana della Mabbonath. Da segnalare la stagione esaltante con la maglia del Bagheria dove il giovane palermitano disputa un ottimo campionato di B e vincendo con l’under 21 il titolo regionale passando alla fase nazionale di Montecatini Terme. Con la maglia neroazzurra nella stagione precedente era riuscito nell’impresa di vincere la Coppa Italia di categoria (C1) chiudendo la stagione con 20 all’attivo. Moncada ha indossato inoltre la maglia della formazione di Altofonte del Real Parco sempre nel campionato di serie B. Un elemento di buona esperienza, di grande estro e con un’ottima gamba che tornerà utile nel nuovo roster nisseno.



News Successiva Volley, l'Albaverde Caltanissetta scalda i motori: confermata la presenza di quattro atlete

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare