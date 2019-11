Sport 126

Pro Nissa, sabato tappa ad Agrigento: partita insidiosa ma l'obiettivo resta la conquista dei tre punti

I ragazzi della Pro Nissa sono consapevoli della difficoltà che nasconde la partita, ed è per questo che è stata preparata con grande cura dei particolari

Redazione

21 Novembre 2019 16:56

Dopo la vittoria netta e convincente di sabato che ci ha proiettato nelle zone alte della graduatoria, la Pro Nissa fa tappa ad Agrigento per la sfida contro i padroni di casa guidati da mister Castiglione. I nisseni in settimana si sono allenati bene, tanta tattica e lavoro su situazioni di palla inattiva. Il gruppo con il passare del tempo prende sempre più consapevolezza dei propri mezzi perché c’è compattezza e grande spirito di squadra. Non sarà una gara certamente facile perché gli agrigentini,reduci dalla sconfitta di Cosenza, proveranno davanti ai propri tifosi, a dare un dispiacere ai nostri ragazzi. Dalla nostra siamo consci della difficoltà che nasconde la partita, ed è per questo che è stata preparata con grande cura dei particolari. Mister Tarantino potrà contare su un ampio roster nel tentativo di “scardinare” la difesa agrigentina. Arbitreranno l’incontro i sigg. Fabiano (Messina) e Sfilio (Acireale), cronometrista il sig. Lo Presti di Agrigento. Fischio d’inizio fissato per le 17.00.

