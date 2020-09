Sport 367

Pro Nissa, l'imprenditore nisseno Mauro Scarpulla ricoprirà il ruolo di Direttore generale

Già lo scorso anno, l'imprenditore nisseno ha mostrato vicinanza alla squadra mediante una sponsorizzazione

Redazione

30 Settembre 2020 16:19

La Pro Nissa è lieta di annunciare l’ingresso in società dell’imprenditore nisseno Mauro Scarpulla che ricoprirà da oggi il ruolo di Direttore Generale. Tutta la dirigenza con a capo il presidente Ferreri ringraziano Mauro Scarpulla per l’attaccamento e per l’impegno già mostrato anche lo scorso anno come sponsor della società giallorossa.

La Pro Nissa è lieta di annunciare l’ingresso in società dell’imprenditore nisseno Mauro Scarpulla che ricoprirà da oggi il ruolo di Direttore Generale. Tutta la dirigenza con a capo il presidente Ferreri ringraziano Mauro Scarpulla per l’attaccamento e per l’impegno già mostrato anche lo scorso anno come sponsor della società giallorossa.

News Successiva Giro-E 2020, Confcommercio di Caltanissetta esclusa dall'evento: "Decisione che ci lascia l'amaro in bocca"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare