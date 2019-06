Sport 632

Pro Nissa, il portiere Avanzato confermato anche per la prossima stagione. Salta l'intesa con Colore

Dopo le conferme di capitan Marino e Mosca, arriva anche quella per il portiere che vanta già alcuni campionati disputati in serie B

Redazione

11 Giugno 2019 20:01

In casa Pro Nissa si continua a lavorare dopo le conferme di capitan Marino e Mosca arriva quella del portiere Calogero Avanzato. Autentico fuoriclasse per la categoria vanta già alcuni campionati disputati in B. In questa stagione il nostro “portierone” ha subito soltanto 41 reti compiendo in alcune partite veri e propri miracoli salvando anche il risultato. In uscita invece Gabriele Colore che non ha trovato l’intesa con la società per la prossima stagione. A Colore, che lo scorso anno ha anche indossato la fascia di capitano, lo ringraziamo per l’impegno mostrato sino ad oggi ma auspicavamo da un nisseno doc un legame ai colori biancoscudati ed un atteggiamento diverso che purtroppo non abbiamo riscontrato. Pertanto la società ha deciso di mettere in uscita il giocatore a cui auguriamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera sportiva.

