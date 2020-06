Sport 623

Pro Nissa Futsal, sarà mister Tarantino a guidare la squadra per la prossima stagione

Tra i riconfermati figura anche il direttore sportivo Aldo Saetta, che ha dimostrato il suo assoluto valore con scelte di mercato oculate e di ottimo livello

Redazione

07 Giugno 2020 11:29

Sarà mister Sandro Tarantino a guidare la prima squadra della Pro Nissa Futsal per la prossima stagione 2020/2021. Una scelta pressoché scontata per il tecnico palermitano che con i suoi tatticismi, la sua strategia di gioco e la cura maniacale dei dettagli ha fatto propendere la dirigenza verso la sua riconferma. Un rapporto di totale simbiosi che siamo certi porterà la città di Caltanissetta ancora una volta alla ribalta nazionale. Le dichiarazioni del mister a poche ore dalla firma “Sono contento della scelta che ho fatto, c’è da lavorare tanto ed abbiamo le idee chiare su quello che ci apprestiamo a fare. Siamo già a lavoro per riconfermare alcuni dei giocatori più importanti dello scorso anno che saranno affiancati a nuovi elementi di altrettanto valore. Voglio una squadra agguerrita che dovrà lottare senza risparmiarsi in ogni parquet. Sarà un campionato difficile e complicato ma vogliamo farci trovare pronti”. Tra i riconfermati figura anche il nostro “infaticabile” direttore sportivo Aldo Saetta (nella foto a sinistra), che in questi anni di collaborazione ha dimostrato il suo assoluto valore con scelte di mercato oculate e di ottimo livello.

