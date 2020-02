Sport 198

Pro Nissa Futsal, sabato si ritorna in campo al PalaMilan: ospite l'Arcobaleno Ispica

I ragazzi di mister Tarantino dovranno cercare obbligatoriamente i tre punti per rimanere ancorati nella zona alta della classifica,che inizia ad essere parecchio affollata

Redazione

06 Febbraio 2020 10:50

Dopo la sosta forzata di sabato, la Pro Nissa torna in campo tra le mura amiche del PalaMilan. A fare visita sarà l’Arcobaleno Ispica dell’esperto allenatore Marcelo Mittelman. Non sarà una gara dal pronostico scontato, gli ispicesi, che sabato hanno perso contro la capolista Cosenza per 3 a 2 e che all’andata sono stati superati dai nisseni in modo perentorio, verrano a Caltanissetta con il chiaro intendo di giocarsi la partita a viso aperto per allontanare gli spettri della bassa classifica. I ragazzi di mister Tarantino dovranno cercare obbligatoriamente i tre punti per rimanere ancorati nella zona alta della classifica,che inizia ad essere parecchio affollata. Bisogna difendere il secondo posto per poi preparare l’assalto al Cosenza nella gara di martedì valevole per il turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Ma testa e gamba alla partita di sabato che assume un significato importante per i nostri colori. Si prevede una buona affluenza di pubblico presente sugli spalti. La società chiede una maggiore spinta dei tifosi in questo momento cruciale della stagione. Fischio d’inizio fissato per le 17.30.

