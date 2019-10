Sport 59

Pro Nissa Futsal, sabato il debutto casalingo. L'obiettivo battere il Cosenza per avvicinarsi alla vetta

La squadra, davanti alla sua tifoseria, mira a conquistare i tre punti. Dopo la squalifica, ritorna capitan Marino

Redazione

10 Ottobre 2019 15:26

Adesso si gioca nella nostra casa, davanti ai nostri calorosi sostenitori, non ci sono scuse bisogna fare risultato pieno. Dopo la buona prestazione di Bovalino, con i tre punti sfumati a 40 secondi dalla fine, ma che certamente ha dato la consapevolezza del nostro potenziale, la testa è proiettata alla gara casalinga di sabato al Pala Milan contro il Pirossigeno Città di Cosenza C5. I lupi sono affamati ma noi non siamo da meno, squadra concentrata e lavoro duro in settimana tenendo ben in mente l’unico l’obiettivo, i tre punti. Per noi sarà il debutto in casa nella cadetteria e sappiamo che i nostri tifosi stanno già aspettando questa partita e non vogliamo deluderli. Ritorna capitan Marino, dopo la squalifica, un arma in più nel roster nisseno guidato dal nostro condottiero Sandro Tarantino. Arbitreranno i sigg Falso (Formia) e Botta (Biella), cronometrista il sig. Quartaronello (Messina). Fischio d’inizio fissato per le 17.

