Pro Nissa Futsal, grande prova di forza dei giallorossi: battuta l'Ispica e terzo posto in classifica

I ragazzi di Tarantino hanno liquidato gli avversari con un perentorio 13 a 3. Sabato arriva la Gear

Redazione

27 Novembre 2019 16:30

Prova di forza dei ragazzi di mister Tarantino che liquidano la pratica Ispica con un perentorio 13 a 3. Approccio da grande squadra, in una gara mai messa in discussione; tutti speravano nella vittoria alla vigilia, ma di questa portata certamente no. Abbiamo affrontato una compagine composta da elementi di valore che avvalora il successo oltre ogni più rosea aspettativa. Tre punti di vitale importanza per la classifica che adesso sorride sempre più ai colori giallorossi che si posizionano al terzo posto a pari punti con la Gear che incontreremo sabato al Pala Milan in un vero e proprio scontro diretto. Andando alla gara partono subito bene i nostri che sorprendono gli avversari andando in rete per ben tre volte nel giro di pochi minuti. La prima al 4’ con Torres che, servito in profondità da Allyson, con un diagonale chirurgico mette la palla nel sacco. Il raddoppio arriva un minuto più tardi con Allyson,destro secco all’incrocio dei pali. Ispica frastornato. Al 6’arriva la terza rete ancora con Allyson che da lontano fa partire un bolide che sorprende il portiere. L’Ispica prova l’uomo in movimento nel tentativo di accorciare il passivo, ma la partita si mette bene per i nisseni; Ruba palla Avanzato che anticipa l’avversario, serve velocemente Ramon che di prima intenzione dalla propria area trova il gol del 4-0. Al 13’ perde palla l’Ispica ne approfitta Ramon che con un pallonetto delizioso da centrocampo mette la palla in rete a porta sguarnita. Ed è il 5-0. Nisseni mai domi vanno vicino alla rete con La Rosa ma il palo, a portiere battuto, nega la gioia del gol al talento palermitano. Chiudiamo bene tutte le linee di passaggio, gli avversari non riescono a giocare con la serenità giusta. Ma al 23’ i padroni di casa accorciano le distanze per il 5-1. Ritorna in avanti la Pro Nissa, e stavolta ci pensa capitan Marino a mettere il sigillo doppia conclusione davanti al portiere che non può nulla per il 6 a 1. Ancora una volta nisseni devastanti in contropiede Allyson per La Rosa conclusione ma la palla viene deviata sulla linea di porta dal portiere. Il secondo tempo è ancora appannaggio dei giallorossi, Marino sfrutta la meglio un tre contro due palla per Allyson che clamorosamente prende la traversa ma la palla supera la linea di porta ed è il 7 a 1. Torres da metacampo trova la rete dell’ 8 a 1 rete ancora una volta approfittando dell’uomo in movimento degli avversari. Tre minuti più tardi arriva la rete dell’Ispica, stavolta la nostra difesa si fa provare un po’ di sorpresa con una conclusione non irresistibile. La Pro Nissa trova il gol del 9 a 3 ancora con capitan Marino palla deliziosa all’angolino. C’è anche spazio per Furno che entra anche lui nel taccuino dei marcatori con un tiro morbido che si spegne alle spalle del portiere. C’è il tempo per un palo di Allyson, capovolgimento di fronte e l’Ispica trova la rete. Palla a centro ed è ancora Furno a mettere il sigillo per l’11 a 3. Finte e contro finta si porta la palla all’interno dell’area, tiro e palla in rete. Al 24’ Torres fa la sua tripletta personale toglie il tempo all’avversario e di punta trafigge il portiere togliendo il tempo in uscita. Anche il nostro portierone Avanzato va mette in rete dalla sua area di rigore per il definitivo 13 a 3. Da segnalare il rigore sbagliato dall’Ispica con la traversa colpita. Arriva il fischio finale per la gioia dei nostri ragazzi e la soddisfazione dei dirigenti in tribuna. Ci aspettavamo una prestazione convincente, così è stato. Il gruppo cresce, l’ambiente è abbastanza euforico, ci sono tutti i presupposti per fare bene sabato in casa nello scontro diretto contro l’altra terza forza del campionato la Gear degli ex Goulart e Borges.



