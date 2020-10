Sport 182

Pro Nissa Futsal, buona la prima: la squadra mette al tappeto la Pgs Luce Messina con un secco 7 a 2

Soddisfazione a fine partita da parte del pubblico e dei vertici societari. La prossima settimana turno di riposo, utile per recuperare il resto del gruppo

Redazione

18 Ottobre 2020 11:12

Buona la prima! È proprio il caso di dirlo. La Pro Nissa supera agevolmente tra le mura amiche, con il risultato di 7 a 2, la neo promossa Pgs Luce Messina. Un avversario mai domo che ha cercato di mettere intensità sul campo, ma Mosca e compagni, seppur decimati da infortuni e squalifiche e con una rotazione inevitabilmente limitata, ha dimostrato grande voglia di vincere e soprattutto il carattere della grande squadra. Sugli scudi Moncada autore di quattro reti, ma i compagni non sono stati da meno mettendo subito nei binari dell’assoluta tranquillità l’inerzia della contesa già dalla prima frazione di gioco. A timbrare il cartellino dei marcatori anche capitan Mosca, Toledo e Caglia autori di una rete ciascuna. Da segnalare la buona prova dei giovani under come Piazza e Riggi con quest’ultimo al suo debito assoluto in cadetteria. Soddisfazione a fine partita da parte del pubblico e dei vertici societari tutti presenti; Successo che rappresenta un buon viatico per l’inizio della stagione e per l’autostima dell’intero ambiente. La prossima settimana turno di riposo, utile per recuperare il resto del gruppo.

