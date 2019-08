Sport 93

Pro Nissa Futsal, altro colpo di mercato: Walter Furno indosserà la maglia giallorossa

Classe '97, il giovane laterale, ha disputato la scorsa stagione nel Regalbuto in serie B

Redazione

31 Agosto 2019 16:22

Walter Furno, giovane laterale, classe 97, la scorsa stagione nel Regalbuto in serie B, ha deciso di accasarsi con la maglia giallorossa mettendosi da subito a disposizione dei compagni e di mister Tarantino. Furno dotato di grande dinamismo e di ottima corsa è cresciuto nelle file del Città di Leonforte disputando diversi campionati in C1. Lo scorso anno il salto in cadetteria mettendosi in bella mostra giocando un ottimo campionato. In passato ha fatto parte della Rappresentativa Regionale Allievi laureandosi vice campione nazionale. Il D.S Aldo Saetta e la società ringraziano il Città di Leonforte per la disponibilità nel trasferire a titolo definitivo il giovane atleta.

