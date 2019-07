Sport 105

Pro Nissa Futsal, altro colpo di mercato: ingaggiato lo spagnolo Jose Manuel "Lolo" Torres Ponce

Lo spagnolo, classe '95, la scorsa stagione ha indossato la maglia del Coinena (liga spagnola) realizzando 27 reti

Redazione

25 Luglio 2019 16:25

Jose Manuel “Lolo” Torres Ponce firma con la Pro Nissa Futsal. Lo spagnolo,classe ‘95, la scorsa stagione ha indossato la maglia del Coinena (liga spagnola) realizzando 27 reti. Nel 2016 arriva in Italia sponda Regalbuto realizzando in 6 presenze 10 reti. Nella stessa stagione si mette anche in mostra con l’under 21 realizzando ben 15 reti. L’anno successivo si accasa con il Futsal Ruvo (formazione pugliese che milita in B) mettendo a segno 30 reti. Un altro colpo di qualità e di grande spessore messo a segno dalla società che si ritiene soddisfatta della campagna di rafforzamento. Non si escludono altri possibili innesti, da qui sino alla chiusura del mercato, che possano tornare utili alla causa biancoscudata.

