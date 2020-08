Sport 347

Pro Nissa Futsal, altro colpo di mercato: arriva a Caltanissetta il palermitano Ivan La Spisa

L’atleta in passato si è distinto nel calcio a 11, giocando a Partinico in promozione e nel Rosmarino in prima categoria

Redazione

17 Agosto 2020 10:12

La classica ciliegina sulla torta, così si può definire l’ultimo acquisto in casa Pro Nissa. Ad indossare la casacca giallorossa, per la stagione che sta per iniziare, è il laterale palermitano classe ‘96 Ivan La Spisa. L’atleta dall’indiscusso valore tecnico con un sinistro “magico”, in passato si è distinto nel calcio a 11 (giocando a Partinico in Promozione e nel Rosmarino in prima categoria); nel futsal ha giocato nel Real Parco di Altofonte in serie B e nel Bagheria Città delle Ville in C1). In entrambi i casi è risultato molto spesso determinante con le sue giocate. Velocità,tecnica e grinta le sue caratteristiche migliori, adesso a Caltanissetta vuole consacrarsi definitivamente

