Pro Nissa, battuta la capolista Lamezia: i nisseni conquistano il secondo posto in classifica

Con la vittoria sul Lamezia diventano ben 7 i successi consecutivi ed il cammino inizia sempre più a sorridere per i nostri colori

Redazione

08 Dicembre 2019 12:41

La Pro Nissa non delude le aspettative; I nisseni superano con una prova gagliarda la vice capolista Lamezia battendola con il risultato finale di 5 a 2. Un successo strameritato quello maturato in terra calabrese, in un parquet complicato da espugnare; ed invece i nostri ragazzi, subito in partita sin dalle prime battute di gioco, hanno saputo imprimere il proprio ritmo mettendo in più di una circostanza in apprensione un avversario quotato. Le reti del successo sono state siglate da Allyson (doppietta), Marino, Torres e La Rosa. Adesso la classifica ci vede meritatamente al secondo posto, dopo una partenza con handicap finalmente la squadra ha un rendimento costante frutto di un lavoro certosino durante la settimana; Tutto questo si trasforma il sabato in un gioco ben organizzato affinata ad una crescente compattezza di squadra, elementi imprescindibili per continuare a fare bene. Con la vittoria di Lamezia diventano ben 7 i successi consecutivi, ed il cammino inizia sempre più a sorridere per i nostri colori.

