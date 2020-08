Sport 179

Pro Nissa, altro colpo di mercato: arriva Emanuele Brasile nel ruolo di laterale ambidestro

Emanuele inizia nelle giovanili della Pro Gela per poi passare in pianta stabile con la prima squadra disputando cinque campionati di C1

01 Agosto 2020 15:51

Altro colpo di mercato messo a segno del direttore sportivo Aldo Saetta che porta a casa un elemento di sicuro valore. Si tratta di Emanuele Brasile, classe 1997, nel ruolo di laterale ambidestro. Emanuele inizia nelle giovanili della Pro Gela per poi passare in pianta stabile con la prima squadra disputando cinque campionati di C1. Nel 2014 con la maglia della rappresentativa allievi siciliana raggiunse il titolo di vice campione Nazionale. Nella stagione 2016/2017 passa all’Akragas e attraverso i play off vince il campionato di C1. Nella stagione successiva veste la maglia del Campobello di Licata in C1 sfiorando la promozione in B. Nella scorsa stagione ha giocato nella Vigor San Cataldo in C1 realizzando, prima della sospensione Covid, 8 reti. Predilige un gioco dinamico fatto di corsa e dinamismo. Ottimo anche in fase di attacco e di difesa. Finalmente dopo qualche anno di corteggiamento approda in maglia giallorossa.

