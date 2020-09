Sport 249

Pro Nissa, altro colpo di mercato. Arriva a Caltanissetta Toledo: in tre stagioni ha totalizzato 52 reti

La sua carriera inizia nella squadra del suo paese con Atletico Campobello di Licata in C2 per poi passare con l’ Acireale in A2

Redazione

20 Settembre 2020 16:03

Altro colpo in casa Pro Nissa! A pochi giorni dall’inizio della preparazione in vista dell’avvio del campionato di serie B, la società cara al presidente Ferreri, mette a segno un altro colpo da 90 per potenziare ulteriormente il roster nisseno. Si tratta di Pierangelo Toledo, esperto universale classe 1998. Nelle ultime tre stagioni con la maglia dell’Akragas ha disputato una stagione in C1 con una promozione e due campionati di serie B. In tre stagioni ha totalizzato ben 52 reti. La sua carriera inizia nella squadra del suo paese con Atletico Campobello di Licata in C2 per poi passare con l’ Acireale in A2. Con gli allievi ottenne il titolo di Campione D’Italia. Nella stagione successiva approda alla Meta Catania e in 2 stagioni disputò il campionato nazionale under 21 con qualche presenza in B. Diverse volte è stato convocato nella Rappresentativa siciliana facendo vedere ottime cose. Atleta esperto anche se ancora giovane e con un fisico roccioso. Tra le sue doti l’ottima visione di gioco e le conclusioni verso la porta che il più delle volte non danno scampo al portiere. Parecchio corteggiato da squadre di B e A2 ha scelto senza esitare la causa giallorossa. Sicuramente saprà farsi valere assieme ai suoi compagni...ben arrivato Pierangelo!

