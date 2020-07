Sport 115

Pro Nissa, altro colpo di mercato: arriva a Caltanissetta l'esperto universale Mirko Caglia

Arriva alla corte di mister Rizza, un altro elemento di spessore ed esperienza che certamente tornerà utile alla causa

28 Luglio 2020 20:50

La Pro Nissa mette a segno un altro bel colpo di mercato. Si tratta di Mirko Caglia, classe ‘87, lo scorso anno con l’Akragas in serie B. Per l’universale con una spiccata propensione offensiva, un curriculum di tutto rispetto con la presenza di ben 15 campionati di C1 con la maglia della Pro Gela disputando in più di una stagione i play off promozione. Colonna portante della formazione gelese, sua città natale, con una media realizzativa di 20 reti a stagione; in tutti questi anni si è meritato il rispetto dei compagni e la fascia da capitano. Due anni fa sempre in C1, con la maglia del Campobello di Licata, sfioró attraverso sempre i play off la cadetteria che poi raggiunse meritatamente l’anno successivo con la maglia dell’Akragas realizzando ben 16 reti. Arriva alla corte di mister Rizza, un altro elemento di spessore ed esperienza che certamente tornerà utile alla causa.



