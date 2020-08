Sport 266

Pro Nissa, altro colpo di mercato: arriva a Caltanissetta Croci Di Bartolo, esperto pivot

Per lui ben 12 stagioni nella Pro Gela, 2 stagioni a Campobello di Licata e 1 stagione con la maglia del Mascalucia e della Pgs Vigor San Cataldo

Redazione

12 Agosto 2020 10:52

I colpi di mercato sembrano non finire qui. In casa Pro Nissa arriva anche l’esperto pivot, classe 1986, Croci Di Bartolo. Per lui ben 12 stagioni nella Pro Gela, 2 stagioni a Campobello di Licata e 1 stagione con la maglia del Mascalucia e della Pgs Vigor San Cataldo. In diverse occasioni vicinissimo ai play off promozione per il salto in serie B. Ma stavolta è arrivata l’occasione giusta per mettersi in mostra in cadetteria con la maglia giallorossa. Giocatore di grande esperienza, cinico sottoporta con una media realizzativa sempre al di sopra delle 20 reti a stagione. Felice di giocare a Caltanissetta ed onorato di indossare la maglia della Pro Nissa dichiara che “darà il massimo per centrare gli obiettivi richiesti dalla società”.

