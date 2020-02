Sport 176

Pro Nissa, a Caltanissetta arriva la Futura C5. Servono i tre punti per rimanere nelle zone alte della classifica

Non sarà una gara per nulla facile, ma dopo il successo esterno di Mascalucia, i ragazzi guidati da mister Tarantino vogliono dare continuità di risultati

Redazione

21 Febbraio 2020 18:06

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di domani, sabato 22 febbraio in casa Pro Nissa; al Pala Milan a farci visita saranno i calabresi della Futura C5. Non sarà una gara per nulla facile, ma dopo il successo esterno di Mascalucia, i ragazzi guidati da mister Tarantino vogliono dare continuità di risultati per rimanere saldamente ancorati nelle zone alte della classifica. Il secondo posto è ampiamente alla portata, ed è necessario capitalizzare al meglio le gare che rimangono da qui fino alla fine del campionato. In settimana grande attenzione ed impegno in palestra, c’è grande consapevolezza che il momento forse più complicato è alle spalle ma bisogna lottare per raggiungere il risultato sperato. Non sarà della gara capitan Marino che dovrà scontare un turno di stop. Pedina importante nello scacchiere giallorosso ma gli altri compagni chiamati in causa non saranno da meno. La società si aspetta una buona affluenza di pubblico perché il progetto ambizioso è sempre vivo e bisogna soprattutto dimostrarlo attraverso la presenza massiccia al palazzetto. Fischio d’inizio fissato per le 16.00.

