Sport 449

Pro Nissa, a Caltanissetta arriva il portiere Ciccio Daino: ha ricoperto il ruolo di capitano all'Akragas

La presenza di un elemento di grande affidabilità diventa utile soprattutto per la crescita dei due giovani portieri nisseni

Redazione

22 Settembre 2020 19:29

Alla Pro Nissa arriva la firma dell’esperto portiere classe 1983 Francesco “Ciccio” Daino. L'ex capitano nonché bandiera dell’Akragas approda così alla corte della società giallorossa con il chiaro compito di dare il suo contributo in termini di esperienza e qualità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La presenza di un elemento di grande affidabilità diventa utile soprattutto per la crescita dei nostri due giovani portieri nisseni Carmelo Di Proietto e Santo Biasco. La carriera di Daino inizia con l’Athena Agrigento, per 10 anni in C2. Poi il passaggio per una stagione a Canicattì sempre in C2. Il ritorno ad Agrigento con la maglia dell’Akragas per iniziare la scalata dalla serie D sino ad approdare in B (nelle ultime 3 stagioni). Atleta carismatico, uomo spogliatoi oltre ad essere un ottimo portiere tra i pali risulta pericoloso anche con i suoi tiri da lontano. Finalmente alla Pro Nissa, grazie al lavoro del nostro Ds Aldo Saetta...ben arrivato Ciccio!

Alla Pro Nissa arriva la firma dell’esperto portiere classe 1983 Francesco “Ciccio” Daino. L'ex capitano nonché bandiera dell’Akragas approda così alla corte della società giallorossa con il chiaro compito di dare il suo contributo in termini di esperienza e qualità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La presenza di un elemento di grande affidabilità diventa utile soprattutto per la crescita dei nostri due giovani portieri nisseni Carmelo Di Proietto e Santo Biasco. La carriera di Daino inizia con l’Athena Agrigento, per 10 anni in C2. Poi il passaggio per una stagione a Canicattì sempre in C2. Il ritorno ad Agrigento con la maglia dell’Akragas per iniziare la scalata dalla serie D sino ad approdare in B (nelle ultime 3 stagioni). Atleta carismatico, uomo spogliatoi oltre ad essere un ottimo portiere tra i pali risulta pericoloso anche con i suoi tiri da lontano. Finalmente alla Pro Nissa, grazie al lavoro del nostro Ds Aldo Saetta...ben arrivato Ciccio!

News Successiva Pro Nissa, altro colpo di mercato. Arriva a Caltanissetta Toledo: in tre stagioni ha totalizzato 52 reti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare