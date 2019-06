Sport 211

Primo Xco del castello di Mussomeli: gara spettacolare, successo di pubblico

Un tracciato tecnicamente difficile e naturalisticamente incantevole che ha conquistato gli atleti, giunti da tutta la Sicilia

Redazione

17 Giugno 2019 17:36

Un successo di partecipanti, pubblico e sport. Non è mancato nulla al primo XCO del Castello di Mussomeli che si è svolto domenica 16 giugno intorno allo spettacolare maniero manfredonico situato nella provincia nissena. Un tracciato tecnicamente difficile e naturalisticamente incantevole che ha conquistato gli atleti, giunti da tutta la Sicilia, in gara e divertito il pubblico che ha assiepato il percorso, complice anche una giornata calda ma piacevolmente ventilata.La gara, che è stata seguita dal tecnico regionale FCI Mtb Gerlando Scrofani e dal tecnico giovanile Massimiliano Melodoro, spettacolare e competitiva, prova unica regionale di FCI Top Class e valida per il Campionato Regionale XCO della specialità fuoristrada, ha assegnato il titolo regionale di categoria e consentito ai vincitori di staccare il pass per le finali nazionali. La Federazione Ciclismo Sicilia (FCI) era rappresentata dal vicepresidente Calogero Rivituso, dal consigliere Toto D'Andrea e dal presidente della struttura tecnica regionale Ignazio Sava.

Organizzazione “svizzera” con le due batterie partire secondo gli orari prestabiliti: la prima alle 9.30, la seconda alle 10.30. Al termine della gara, con il castello sullo sfondo, la premiazione, alla quale hanno preso parte il sindaco di Mussomeli Giuseppe Sebastiano Catania, l’assessore allo sport Seby Lo Conte, i responsabili delegati di Banca Medionalum e Marco Matraxia della MBM Racing team, con la consueta consegna delle medaglie e per i vincitori della maglia giallorossa di campione regionale.

Di seguito l’elenco dei vincitori.

ELITE si è imposto Giuseppe Scirica (Finestrelle Bikers), Under 23 Andrea Virga (Team Race Mountain), Junior Emanuele Spica (Team Race Mountain), Donna Elite Nina Gulino (Team Race Mountain), Junior Master Baldassare Grillo (Asd Area Bici), Elite Master Meli Gioacchino (Bike & Co. Rg. Mtb euromotor), Master 1 Salvatore Oliveri (Special Bikers Elios Code), Master 2 Antonio Scirè (asd Francesco Scirè Gangi), Master 3 Giuseppe Migliore (Asd Bio ApeMaya), Master 4 Gerlando Strinati (Racing Team Agrigento), Master 5 Vito Lombardo (Special Bikers Elios Code), master 6 Giovanni Noce (Special Bikers Elios Code), Master 7 Saverio Bonomo (Asd Azzurra), Master 8 Leonardo Marano (Nonsolobike), Elite Master Woman Giorgia Caruso (Il branco team raciong), Donne Master 1 Daniela Gibilisco (Nonsolobike), Donne Master 2 Carmen Russo (Nonsolobike), Esordienti 1 Giuseppe Ponzio (Asd Probike Erice), Esordienti 2 Samuele D’Angelo (Asd Probike Erice), Allievi 1 Giuseppe Barbagallo (Asd Kasmene Bike), Allievi 2 Lorenzo Occhipinti (Bike & Co. Rg-Mtb Euromotor), Donne esordienti 1 Flavia Mangione (Team Race Mountain), Donne esordienti 2 Giulia Dierna (Asd Kasmene Bike).

Classifica top 10 teams (ottenuta sommando i punti assegnati per categoria secondo tabella Top Class): TEAM RACE MOUNTAIN 448, NONSOLOBIKE 273, RACING TEAM AGRIGENTO 228, ASD GS MEDITERRANEO 209, ASD KASMENE BIKE 193, SPECIAL BIKERS ELIOS CODE FACTORY R 185, A.S.D. PROBIKE ERICE 167, FINESTRELLE BIKER 159, IL BRANCO TEAM RACING CARANCINO 158, BIKE & CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM 149



