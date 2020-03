Attualita 83

Primo caso di Coronavirus ad Agrigento, oltre 400 persone in quarantena. Ad annunciarlo è stato il sindaco

L’agrigentino contagiato si trova nel proprio domicilio. Seguendo le procedure di protocollo, si atterrà a una serie di rigide attività comportamentali

Redazione

19 Marzo 2020 12:22

Primo caso di contagio da coronavirus ad Agrigento. Ad annunciarlo, sui social, è stato il sindaco della città dei Templi, Lillo Firetto."Ieri, la notizia del contagio di una cittadina non agrigentina. Adesso invece la notizia della presenza, sul territorio di Agrigento, di una persona che è risultata positiva al Covid-19. Mi è stata data la comunicazione formale da parte dell’Asp di Agrigento per le conseguenti attività".

L’agrigentino contagiato si trova nel proprio domicilio. Seguendo le procedure di protocollo, si atterrà a una serie di rigide attività comportamentali.

"Il dato complessivo dei soggetti che si trovano in quarantena fiduciaria - ha spiegato il sindaco di Agrigento - passa dai 201 ai 204. In realtà, sommando questo dato a quelli registrati dall’Asp di Agrigento, il dato complessivo sul territorio cittadino va ben oltre i 400 soggetti che in questo momento si trovano a casa loro in quarantena fiduciaria. Manteniamo una rigidità comportamentale perchè è l’unico vero argine che, in questo momento, possiamo fare all’espansione del contagio. Grazie ai medici di base che rappresentano il frontline di questi agrigentini che sono in quarantena fiduciaria, a tutti i medici del San Giovanni di Dio di Agrigento che hanno vissuto ore particolarmente stressanti la scorsa notte".







