Primo acquisto per la Nike Volley: a Caltanissetta arriva l'atleta favarese Francesca Cusumano

L'atleta siciliana a soli 17 anni aveva già ottenuto il riconoscimento di migliore giocatrice militante nel campionato di B2

Redazione

05 Agosto 2019 10:59

Francesca Cusumano, ruolo centrale, approda alla NIKE VOLLEY con cui parteciperà al prossimo campionato di serie C femminile.E’ il primo colpo di mercato messo a segno dal Presidente Emanuele Giammusso.

L’atleta favarese, classe 1989, proviene dal Volley Aragona con la quale ha disputato il campionato nazionale di B2 che ha visto lo stesso Volley Aragona conquistare il diritto a militare per l’anno 2019/2020 nel campionato nazionale di B1.

Francesca Cusumano vanta una più che decennale esperienza nei campionati di serie C e serie B.

Ha militato dal 2012/al 2019 nel Volley Aragona disputando i campionati di serie C e B. Nella stagione 2011/2012 ha militato nel Efebo Volley Siracusa e ancora prima nel Ribera sempre in campionati di B.

E' una delle più forti centrali che militano in Sicilia. A soli 17 anni aveva già ottenuto il riconoscimento di migliore giocatrice militante nel campionato di B2.

La scelta di vestire i colori bianco-azzurri è stata frutto della grande stima e fiducia che ripone nel coach Susana Gorostiague e nella dirigenza NIKE.

Anche quest’anno la NIKE sarà guidata da Susana Gorostiague con la collaborazione di Cosimo Provenzano e Carlo la Rosa.

A questo primo acquisto, dichiara il Presidente Emanuele Giammusso, ne seguiranno altri di alto livello. L’intenzione della società è quella di riportare il grande volley a San Cataldo rinverdendo i fasti della grande NIKE che ha militato in serie A.

Al fianco delle solite veterane, capitan Silvia Cortese, Alessandra Urso e Carla Giammusso, verranno ulteriormente valorizzate la giovani promesse che già hanno disputato nel 2018/2019 il campionato di serie C che ha visto la società raggiungere agevolmente la salvezza.

Un commento a parte merita Caterina Zagarrì, rivelazione del torneo di serie C, che l’ha vista primeggiare nel ruolo di opposto e che pertanto non possiamo più considerare una promessa ma un altro punto di forza del sestetto su cui contare per centrare quegli obiettivi, che dopo il primo anno di serie C, adesso la dirigenza sta mettendo nel mirino.



