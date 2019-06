Sport 292

Primo acquisto in casa Pro Nissa. Arriva a Caltanissetta il brasiliano Rafael Cristiano De Souza

Classe '88 è un ottimo giocatore sia con il destro che con il sinistro e può ricoprire il ruolo di universale

Redazione

14 Giugno 2019 19:09

La società è lieta di annunciare il primo grande acquisto della stagione. Si è chiuso nelle scorse ore l’accordo con il brasiliano Rafael Cristiano De Souza (in arte Rafinha), italo brasiliano classe ’88 nato a Concòrdia (Brasile). Ottimo sia con il destro che con il sinistro può ricoprire il ruolo di universale. La sua dote principale il dribbling secco e le bordate da lontano. Muove i primi passi nel mondo del futsal nel Sao Paulo, Ribeirao Pires e Adv Videira. Successivamente sbarca in Italia dove viene ingaggiato dal Marcianise (A2), Fuente Foggia, Città di Melilli, Augusta c5 e Prato c5. Nel 2015 torna in Brasile per giocare nell’Adesp Pinhalzinho e nel Cerrè Chiuppano. Successivamente fa ritorno in Italia indossando le maglie del Catanzaro, del Tombesi e dell’Ortona. La società piazza dunque il primo grande colpo sul mercato a dimostrazione che quest’anno si fa sul serio puntando al vertice della cadetteria. Le prime dichiarazioni del giocatore: “sono felice di giocare a Caltanissetta, è una piazza ambiziosa che vuole fare bene per arrivare il prima possibile in A. Non vedo l’ora di iniziare assieme ai miei compagni e spero di non deludere i tanti tifosi”.



