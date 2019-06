Sport 92

Prime riconferme in casa Pro Nissa: si tratta di capitan Giovanni Marino e di Gigi Mosca

I due atleti hanno già giocato in passato nella cadetteria e la scorsa stagione sono stati tra gli uomini più determinanti per il salto di categoria

Redazione

08 Giugno 2019 12:43

È tempo di riconferme in casa Pro Nissa. Il direttore sportivo Aldo Saetta e il tecnico Sandro Tarantino sono già a lavoro da settimane per allestire un organico altamente competitivo che di certo vorrà recitare il ruolo di protagonista nel campionato di serie B. Tanti i contatti e le quasi conferme da parte di giocatori che militano in B e in A2 e che a breve saranno ufficializzati. Ma intanto si parte dalle prime riconferme come quelle di capitan Giovanni Marino e di Gigi Mosca. Due elementi che hanno già giocato in passato nella cadetteria e che la scorsa stagione sono stati tra gli uomini più determinanti per il salto di categoria. Tra le partenze, che sono al momento confermate, quelle del brasiliano Geovane Borges e del tecnico Cristiano Goulart accasati entrambi alla Gear Sport di Piazza Armerina.

