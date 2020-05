Cronaca 633

Notte in carcere per l'uxoricida di Niscemi, si è presentato in caserma con una valigia in mano

Intanto, ieri pomeriggio, presso l’obitorio del cimitero Farello di Gela, il medico legale Cataldo Raffino ha eseguito l’autopsia sulla salma della donna

Redazione

20 Maggio 2020 11:41

Ha passato la prima notte in carcere l'uxoricida di Niscemi, Vincenzo Buccheri, 67 anni, che con un appuntito coltello da cucina ha ucciso la moglie, Giuseppa Pardo, 66 anni, lasciandola esanime in una pozza di sangue.Intanto, ieri pomeriggio, presso l’obitorio del cimitero Farello di Gela, il medico legale Cataldo Raffino ha eseguito l’autopsia sulla salma della donna. Da indiscrezioni, pare che l’arma del delitto sia stata proprio un affilato coltello a punta da cucina e non – come è stato divulgato ieri – un tagliacarte. Dopo aver consumato il delitto, Vincenzo Buccheri avrebbe preso una valigia, riempiendola di effetti personali e si è recato alla vicina caserma dei carabinieri dichiarando di aver ucciso la moglie e chiedendo di essere arrestato.



