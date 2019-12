Eventi 341

Prima della Scala, ovazione per il presidente Mattarella e per la senatrice Segre: per il Capo dello Stato quattro minuti di applausi

Il presidente era accompagnato dalla figlia Laura nel palco Reale. L'orchestra ha poi proseguito con l'inno di Mameli

Redazione

08 Dicembre 2019 12:56

È iniziata con un leggero ritardo la Tosca di Puccini, l'opera che inaugura la stagione del teatro alla Scala di Milano. Questo perché il pubblico ha ritenuto opportuno tributare un lunghissimo applauso, una standing ovation durata quattro minuti per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura nel palco Reale. L'orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha poi eseguito l'inno di Mameli prima dell'inizio dell'opera.Presente alla Scala anche la senatrice a vita Liliana Segre, che ha commentato: "Il presidente Mattarella mi ha detto che ci vedremo molto presto. La Tosca non mi delude mai, la Scala non mi delude mai. La musica, il teatro, l'opera, in una parola la cultura aiuta, in tutto. E' come dice Primo Levi ‘conoscere è necessario in assoluto'". La senatrice è abbonata da trent'anni alla Scala.





