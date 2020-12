Cronaca 441

Prima compra i regali da Gucci e poi viene rapinato in via Libertà: il bottino è di 25 mila euro

La vittima è un giovane di 23 anni. E' stato aggredito e rapina a Palermo mentre era in via Enrico Parisi

Redazione

23 Dicembre 2020 15:58

Aveva fatto i regali di Natale comprando nel negozio Gucci in via Libertà a Palermo. Appena uscito dal negozio è stato aggredito e rapinato. Per pagare aveva preso un grosso rotolo di banconote. Una scena che qualcuno fuori dal negozio ha notato. Il giovane di 23 anni arrivato in via Enrico Parisi è stato aggredito e rapinato.Dopo una breve colluttazione, durante la quale la vittima sarebbe stata colpita con un pugno in faccia, il malvivente è riuscito a strappargli dalle mani la pochette dentro la quale c'erano oltre 25 mila euro. Il giovane era andato nella boutique insieme ad alcune amiche, acquistando borse e accessori da regalare per Natale. Il giovane e le amiche, dopo le compere, sono usciti per raggiungere probabilmente la loro auto e tornare a casa.

Proprio in quel momento il giovane è stato avvicinato da un uomo che gli ha scippato la pochette. Inutile il tentativo della vittima di reagire e opporsi alla rapina. Dopo l’accaduto sono intervenute le volanti di polizia che hanno avviato le indagini e le ricerche in zona.





Aveva fatto i regali di Natale comprando nel negozio Gucci in via Libertà a Palermo. Appena uscito dal negozio è stato aggredito e rapinato. Per pagare aveva preso un grosso rotolo di banconote. Una scena che qualcuno fuori dal negozio ha notato. Il giovane di 23 anni arrivato in via Enrico Parisi è stato aggredito e rapinato.Dopo una breve colluttazione, durante la quale la vittima sarebbe stata colpita con un pugno in faccia, il malvivente è riuscito a strappargli dalle mani la pochette dentro la quale c'erano oltre 25 mila euro. Il giovane era andato nella boutique insieme ad alcune amiche, acquistando borse e accessori da regalare per Natale. Il giovane e le amiche, dopo le compere, sono usciti per raggiungere probabilmente la loro auto e tornare a casa.

Proprio in quel momento il giovane è stato avvicinato da un uomo che gli ha scippato la pochette. Inutile il tentativo della vittima di reagire e opporsi alla rapina. Dopo l’accaduto sono intervenute le volanti di polizia che hanno avviato le indagini e le ricerche in zona.





Caltanissetta, i bimbi dell'istituto Oasi Cristo Re regalano disegni e letterine al personale sanitario che lotta contro il Covid-19: "Siete i nostri eroi"

News Successiva Raccolta rifiuti, variazioni a Caltanissetta durante le festività natalizie: attiva solo l'isola ecologica di via Malta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare