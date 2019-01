Attualita 1247

Previste precipitazioni nevose per le prossime 24-36 ore: la Prefettura di Caltanissetta convoca Comitato Operativo per la Viabilità

Sono stati analizzati i contenuti degli avvisi di condizioni metereologiche avverse diramate dalla Protezione Civile

Redazione

03 Gennaio 2019 08:56

Convocata in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità nel corso della quale sono state analizzate le possibili criticità sulla viabilità provinciale, connesse al rischio di precipitazioni nevose previste oggi su tutto il territorio regionale e per le prossime 24-36 ore. Sono stati analizzati i contenuti degli avvisi di condizioni metereologiche avverse diramate dalla Protezione Civile. E' stata quindi disposta l'attivazione permanente del comitato, fino a cessazione dell'emergenza, allo scopo di seguire costantemente la situazione metereologica, al fine di attuare misure per affrontare eventuali situazioni critiche. “Si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali - si legge nel bollettino della Protezione Civile -. Mareggiate sulle coste esposte. Dalle prime ore di domani, giovedì 03 gennaio 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su sicilia settentrionale, inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in generale e progressivo calo fino a 200-400 metri e con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montane”.Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti in caso di nevicate e prestare comunque la massima prudenza.







Convocata in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità nel corso della quale sono state analizzate le possibili criticità sulla viabilità provinciale, connesse al rischio di precipitazioni nevose previste oggi su tutto il territorio regionale e per le prossime 24-36 ore. Sono stati analizzati i contenuti degli avvisi di condizioni metereologiche avverse diramate dalla Protezione Civile. E' stata quindi disposta l'attivazione permanente del comitato, fino a cessazione dell'emergenza, allo scopo di seguire costantemente la situazione metereologica, al fine di attuare misure per affrontare eventuali situazioni critiche. “Si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali - si legge nel bollettino della Protezione Civile -. Mareggiate sulle coste esposte. Dalle prime ore di domani, giovedì 03 gennaio 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su sicilia settentrionale, inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in generale e progressivo calo fino a 200-400 metri e con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montane”.Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti in caso di nevicate e prestare comunque la massima prudenza.







News Successiva Scuola, dal 7 gennaio al via le iscrizioni: ci sarà tempo fino al 31 gennaio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews