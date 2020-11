Salute 273

Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, visite gratuite alla Lilt Caltanissetta

La Lilt promuove la campagna "Percorso Azzurro". Fino al 30 novembre sarà possibile prenotare una visita

Redazione

26 Novembre 2020 20:12

Riparte la “Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili”.I dati epidemiologici indicano che gli individui di sesso maschile si ammalano e muoiono di più di cancro di quanto non accada alle donne.

In particolare si stima che in Italia dei circa 370.000 nuovi casi di tumore maligno il 54% è diagnosticato negli uomini, rispetto al 46% nei confronti delle donne.

Le neoplasie “esclusivamente“ maschili sono: il tumore della prostata e, seppure più rari, il tumore del testicolo (1-1,5% di tutte le neoplasie del maschio; più frequente tra 15 e 40 anni) ed il carcinoma del pene (1 uomo su 100.000; età media di insorgenza 60 anni).

Il cancro alla prostata rappresenta il 18% dei tumori diagnosticati nell’uomo e se si interviene in tempo il rischio è basso.

Oggi un uomo su 8 potrebbe ammalarsi di tumore alla prostata nel corso della propria vita.

Questo perché l’80% degli italiani non ha mai fatto una visita urologica.

I maschi sono restii a sottoporsi a controlli e questo è dannosissimo.

Viceversa la diagnosi precoce sta portando, negli ultimi anni, ad un grande rallentamento della malattia.

Non bisogna quindi eludere i controlli a partire dai 50 anni di età, così da intercettare per tempo eventuali malattie oppure escludere la loro presenza grazie ad una visita mirata.

Le campagne di prevenzione sono utili a favorire la diagnosi precoce e a diminuire l’insorgenza di queste patologie

“Percorso Azzurro” intende potenziare l’impegno della LILT nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo volte a sensibilizzare la popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale.

Fino al 30 novembre è possibile prenotare presso la LILT di Caltanissetta una visita gratuita al numero 393/8110020.



