Prevenzione del rischio neve, la Prefettura di Caltanissetta approva il piano delle attività invernali

Il documento di pianificazione è stato elaborato sulla base dei corrispondenti Piani dell’Anas, della Polizia Stradale e di Rete Ferroviaria Italiana

Redazione

04 Dicembre 2019 18:31

Oggi pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, alla presenza di rappresentanti del Comune di Caltanissetta, del Libero Consorzio Comunale, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, dell’ANAS e degli altri componenti del Comitato Operativo per la Viabilità, si è svolta la riunione per l’approvazione del “Piano delle attività invernali finalizzate al contrasto e alla prevenzione del rischio neve per la prossima stagione invernale 2019-2020”.Come di consueto, il suddetto documento di pianificazione è stato elaborato sulla base dei corrispondenti Piani dell’ANAS, della Polizia Stradale e di Rete Ferroviaria Italiana.

Nel corso dell’incontro, il Comitato ha analizzato i rischi e le criticità della viabilità provinciale, unitamente agli itinerari alternativi percorribili in caso di chiusura delle arterie principali, richiamando l’attenzione di tutti gli attori coinvolti nel dispositivo di protezione civile allo scopo di attivare ogni utile azione preventiva prevista dal Piano per l’efficiente gestione delle emergenze.

Nell’approvazione del Piano si è preso atto della necessaria predisposizione di adeguate misure sinergiche in fase preventiva, attraverso la disponibilità dei mezzi di soccorso tecnico, quali spazza neve e spargi sale, da parte del concessionario ANAS oltre che la presenza sul territorio provinciale di depositi di sale agevolmente raggiungibili.

E’ stata, infine, sottolineata la necessità di garantire l’efficacia e la tempestività del flusso comunicativo in emergenza al di fine di assicurare l’intervento di personale e mezzi per il soccorso sanitario e l’assistenza agli utenti in difficoltà.





