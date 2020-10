Attualita 68

Presidente di seggio e scrutatore: al via a Gela le domande da consegnare all'ufficio Protocollo

Le apposite domande possono essere scaricate sul sito del Comune oppure, se si è impossibilitati a seguire la procedura on line, possono essere ritirate presso l'ufficio elettoral

01 Ottobre 2020

L'Ufficio Elettorale del Comune rende noto che coloro che intendano iscriversi all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono presentare domanda a partire da oggi. Per quanto riguarda il primo c'è tempo fino alla fine di ottobre, per il secondo i termini scadranno alla fine di novembre.Le apposite domande possono essere scaricate sul sito del Comune oppure, se si è impossibilitati a seguire la procedura on line, possono essere ritirate presso l'ufficio elettorale del comune. Dopo averle accuratamente compilate e aver allegato i documenti richiesti, andranno consegnate brevi manu al Protocollo Generale o inviate tramite PEC all'indirizzo elettorale@pec.comune.gela.cl.it.

Nel caso ci si voglia iscrivere all'ufficio di presidente di seggio elettorale, nel compilare le sezioni in cui vengono richiesti i dati anagrafici bisogna specificare professione e titolo di studio, che non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2^ grado. Per l'ufficio di scrutatore è sufficiente la scuola dell'obbligo. In ogni caso, fondamentale è essere elettori/elettrici del Comune di Gela.





