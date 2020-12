Eventi 177

Prende il via oggi il Sicily Gelato Summit, 4 giorni per scoprire il legame fra produzioni agroalimentari siciliane ed il gelato artigianale

L’assessore alle attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano: "quello della gelateria artigianale è un comparto in costante crescita che sa coniugare innovazione e tradizione"

Redazione

01 Dicembre 2020 17:45

Prende il via oggi il Sicily Gelato Summit, l’evento virtuale che vuole celebrare una delle grandi eccellenze siciliane: il gelato artigianale, associandolo al ricchissimo mondo che è possibile scoprire gustando un vero e genuino gelato siciliano. Un mondo fatto di produttori, agricoltori, di materie prime preziosissime di cui la Sicilia è straordinariamente ricca: gli agrumi, la frutta secca, il miele e tante altre eccellenze che saranno al centro degli eventi on line che da oggi, martedì 1 dicembre e fino a venerdì 4 dicembre, metteranno insieme i più grandi esperti del settore: aziende, istituzioni, comunicatori, tutti intorno ad un tavolo virtuale ispirato al fortissimo legame tra produzioni agroalimentari siciliane e il gelato artigianale. Non mancherà un occhio di riguardo alle politiche ambientali. “Il gelato siciliano è strettamente legato alla tradizione del nostro territorio e ha la capacità unica di essere un prodotto semplice e genuino e una vera e propria eccellenza – afferma l’assessore alle attività produttive Mimmo Turano - L’impegno della Regione è mirato proprio ai prodotti e alle realtà che sanno coniugare innovazione e tradizione e hanno le potenzialità per diventare peculiarità del brand Sicilia. Sono convinto che il Sicily Gelato summit darà il suo importante contributo per promuovere questa realtà artigianale straordinaria lanciando anche un importante messaggio di ottimismo per il futuro, quando, con la pandemia alle spalle, da tutto il mondo si tornerà in Sicilia per gustare i nostri incredibili gelati”.

Celebrare il gelato è sempre un piacere, farlo in Sicilia e quasi un dovere Non tutti sanno infatti che il gelato artigianale “parla siciliano”. Nel lontano 1686 il maestro gelatiere Francesco Procopio Cutò fondò il più antico caffè di Parigi, il Cafè Le Procope di Parigi, dove divenne famoso per le sue specialità ai fiori di anice e cannella, esportando per la prima volta il tradizionale gelato siciliano fuori dai confini regionali e rendendolo celebre, da lì a poco, in tutto il mondo.

In onore di questa antica trazione ogni anno in Sicilia si svolge il celebre Sherbeth Festival che, nell’edizione virtuale di quest’anno, svoltasi il 26 settembre scorso, ha visto prevalere il maestro gelatiere Luigi Buonansegna della gelateria “Officine del Gusto” di Pignola, in provincia di Potenza, che con il gusto “oro lucano” ha superato gli oltre 30 maestri gelatieri in concorso da ogni parte del mondo.

Ora la celebrazione del gelato artigianale di tradizione siciliana continua con la prestigiosa vetrina del Sicily Gelato Summit che si svilupperà secondo il seguente programma:



1 DICEMBRE 2020 ORE 11:30 Il sole di Sicilia: gli agrumi

1 DICEMBRE 2020 ORE 15:30 Il Melograno

2 DICEMBRE 2020 ORE 11:30 Cioccolato di Modica: una texture unica per un prodotto identificativo di

2 DICEMBRE 2020 ORE 15:30 La nocciola siciliana

3 DICEMBRE 2020 ORE 11:30 La mandorla: sapore e salute per un gelato che sa di Sicilia.

3 DICEMBRE 2020 ORE 15:30 Oro verde di Sicilia:il pistacchio

4 DICEMBRE 2020 ORE 11:30 L’oro siciliano, il miele: il gelato giusto che non ti aspetti.

4 DICEMBRE 2020 ORE 15:30 L’uso della plastica in gelateria. C’è un’alternativa?



Maggiori informazioni qui: https://www.sherbethfestival.it/sicily-gelato-summit/



