Premio Martoglio, un riconoscimento anche ai giornalisti gelesi Andrea Cassisi e Lorena Scimè

I due giornalisti sono stati premiati per la pubblicazione del volume "Hoefer racconta Camilleri"

28 Ottobre 2019 15:44

Anche i giornalisti gelesi Andrea Cassisi e Lorena Scimé tra i vincitori della XXXIII Edizione del Premio Letterario Internazionale “Nino Martoglio" che si è svolta sabato 26 ottobre, al Teatro Comunale di Belpasso. Il premio, ritirato da Andrea Cassisi, è stato assegnato per la pubblicazione del volume Hoefer racconta Camilleri (Dario Flaccovio Editore, 2016). Sul palco durante la cerimonia, presentata dalla giornalista Flaminia Belfiore, hanno ritirato il prestigiosissimo premio anche Nadia Terranova per il romanzo Addio fantasmi (Einaudi, 208) fibalista al Premio Strega 2019; Massimo Onofri per il volume Isolitudini (La Nave di Teseo, 2019) e per il Teatro Ileana Rigano e Agostino Zumbo.Il premio è promosso dal Circolo Athena con la consulenza scientifica dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano e la collaborazione del Comune di Belpasso. Ad assegnare il premio una giuria presieduta da Sarah Zappulla Muscarà (Università di Catania) e composta da Anna Maria Paternò (presidente del Circolo Athena), Daniele Motta, (sindaco del Comune di Belpasso), Vicente Gonzalez Martin (Università di Salamanca, Spagna), Domenico Tempio (editorialista de “La Sicilia”).

La serata è stata allietata dall’attore Pippo Pattavina che ha fatto rivivere alcuni momenti della commedia “Filippo Mancuso e Don Lollò” scritta a quattro mani da Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale e ispirata da “La concessione del telefono”.

Giunta alla sua trentatreesima edizione – un traguardo che ne consacra la storia, la maturità e l’autorevolezza nel panorama internazionale dei premi letterari – la manifestazione quest’anno è stata dedicata alla memoria di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso di recente (Premio Martoglio per la Letteratura 1999), la cui opera tradotta e apprezzata in tutto il mondo ha contribuito a veicolare un’immagine positiva della Sicilia e a promuovere un forte interesse turistico-culturale nei riguardi dell’Isola.

Riservato a “scrittori, artisti, giornalisti e personalità che attraverso le loro opere diffondono la cultura nella nostra isola”, il Premio Martoglio intende promuovere la crescita culturale delle nuove generazioni attraverso la diffusione del libro e il confronto con le più alte testimonianze del nostro tempo.

Dedicato al genio poliedrico di Nino Martoglio, illustre protagonista della straordinaria stagione culturale del Novecento, il Premio si richiama fortemente all’identità storica della Sicilia e alla sua millenaria vocazione di terra di mescolanza e di accoglienza nell’area del Mediterraneo.

Nel panorama dei premi letterari, il Martoglio si distingue per l’originalità della formula: pensato per promuovere il libro e la lettura, esso non si esaurisce nella cerimonia di consegna, ma esercita costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali della contemporaneità. L’unicità del Martoglio consiste nella disponibilità dei premiati a destinare la somma ricevuta nell’acquisto di libri che vengono sorteggiati tra il pubblico durante la manifestazione. I numerosi volumi distribuiti danno l’opportunità di approfondire la conoscenza dei premiati, sollecitando un dialogo ideale con scrittori ed intellettuali attraverso la lettura delle loro opere.

Tra i premiati delle scorse edizioni che arricchiscono il prestigioso Albo d’Oro del Premio compaiono, tra gli altri, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri, Andrea Camilleri, Silvana Grasso, Simonetta Agnello Hornby, Turi Ferro, Leo Gullotta, Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, Vittorio Sgarbi, Giuseppina Torregrossa, Paolo Di Paolo, Roberto Alajmo, Pietro Melati, Gene Gnocchi, Moni Ovadia.



