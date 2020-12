Salute 223

Premio Laudato medico, il sindaco di Gela: "Valentina Territo simbolo di una medicina dal volto umano"

Il sindaco Lucio Greco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo esprimono la loro gioia per il meritato riconoscimento all'oncologa Vanetina Territo

Redazione

01 Dicembre 2020 15:47

“Abbiamo appreso con estremo piacere la notizia del conferimento del premio 'Laudato Medico' alla senologa dr.ssa Valentina Territo, originaria di Mussomeli e che lavora a Gela. In un momento come questo, in cui la pandemia da Covid ha messo in ombra le altre patologie, un riconoscimento tanto prestigioso ci riempie di orgoglio e ci invita a guardare un po' più in là, oltre l'emergenza, dove la vita dei malati oncologici continua a scorrere tra speranze e difficoltà”.Così il Sindaco Lucio Greco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo commentano la proclamazione avvenuta durante la cerimonia che si è tenuta a Milano e che è stata trasmessa in diretta streaming. Una premiazione che gratifica non solo la dr.ssa Territo, ma l'intero reparto di senologia di Gela, diretto dal primario Giuseppe Di Martino, anche lui già insignito dell’importante riconoscimento intitolato al Prof. Umberto Veronesi. Giunto alla IV edizione, il premio Laudato Medico è promosso da Europa Donna. Circa 5000 gli specialisti che concorrevano (in 4 diverse categorie) e che sono stati segnalati in tutta Italia dalle donne che hanno vinto la loro battaglia contro il tumore al seno o che stanno ancora combattendo, e che in questo modo vogliono dire grazie a chi si è preso cura di loro o lo sta facendo, non solo con i farmaci, ma anche con le attenzioni, la comprensione, la vicinanza.

“La Breast Unit di Gela si conferma polo di eccellenza per le donne alla prese con questa diagnosi infausta, - continuano Greco e Gnoffo - punto di riferimento per tutto il comprensorio e non solo, doppiamente riconosciuta e premiata anche dalla Fondazione Veronesi. Congratulazioni, a nome di tutta la città, alla dr.ssa Valentina Territo, simbolo giovane e moderno di una medicina dal volto umano, etico, empatico, improntata ai valori della gentilezza e della relazione tra medico e paziente. La dr.ssa Territo ha dimostrato di sapere non solo curare, ma anche di saper fare la differenza prendendosi cura delle sue pazienti a 360 gradi, e sarà per noi un grande piacere tributarle, appena possibile, il giusto omaggio in rappresentanza di tutti i gelesi”.



