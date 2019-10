Eventi 42

Premio internazionale Compasso d'oro, in corsa anche l'architetto gelese Castellana

La cerimonia si è svolta al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. Castellana è una figura poliedrica

Redazione

21 Ottobre 2019 21:21

L'architetto gelese Vincenzo Castellana ha ricevuto la nomination al Compasso d'oro, il più antico ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design. Il professionista gelese ha ricevuto la nomination della sezione Ricerca per l'Impresa - Art Direction Desine.La cerimonia si è svolta al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. La mostra da domani si sposterà a Roma.

Vincenzo Castellana è una figura poliedrica perché si divide tra diverse professioni: architetto, designer, professore, art director, consulente in marketing e comunicazione. In qualità di art director, vanta il successo di Desine, brand siciliano di arredi e accessori in legni pregiati ed ebano.



