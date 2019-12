Eventi 267

Premio "Adriano Olivetti 2019" assegnato al gelese Maurizio Melfa: "I dipendenti felici sono una risorsa inestimabile"

L'amministratore delegato della Meic Services è stato scelto dalla giuria per l'attenzione rivolta ai suoi dipendenti

Redazione

14 Dicembre 2019 11:08

E’ stato assegnato al gelese Maurizio Melfa, amministratore delegato della Meic Services Spa, il prestigioso premio Adriano Olivetti 2019. La consegna è avvenuta ieri a Roma, nel corso del Galà di Natale Anpit, associazione delle imprese del terziario e dei servizi, da sempre votata alla incentivazione dei dipendenti negli utili di esercizio. “Ancora una volta – ha dichiarato Melfa - la Sicilia prende le distanze dallo stereotipo della mafia e della burocrazia immobilista e si erge ad esempio di produttività imprenditoriale e solidarietà sociale. Adriano Olivetti, è stata una fonte di ispirazione per me, dice l’amministratore delegato di Meic Services, dott. Maurizio Melfa. Sognare un modello di impresa in cui i dipendenti felici siano una risorsa inestimabile per l’azienda, non è poi così difficile. Lo scorso anno, abbiamo distribuito premialità per stipendi paragonabili alla sedicesima, alla diciassettesima ed alla diciottesima. Se ci sono utili, è giusto che siano per tutti… Una squadra che vince, fa stare bene l’intera azienda.”L’attenzione verso i dipendenti e la fortissima dose di entusiasmo, buonumore, positività sono le motivazioni che hanno spinto i massimi organi di Anpit ad assegnare il premio nazionale Olivetti 2019 alla Meic Services S.p.A. citata come esempio di virtuosismo per chiunque voglia costruire un modello vincente e rispettoso delle regole.





