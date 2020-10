Salute 65

Prelievo multiorgano a Villa Sofia: donati fegato, rene e cornee

Un gesto di grande generosità da parte dei familiari" - commenta il Direttore Generale di Villa Sofia- Cervello, Walter Messina

Redazione

26 Ottobre 2020 14:43

Al presidio “Villa Sofia”, dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa- Sofia Cervello” è stato effettuato un prelievo multiorgano. La persona donatrice, deceduta in seguito ad emorragia cerebrale spontanea, causata da aneurisma - e già sottoposta a procedura endovascolare embolizzante a Catania - era stata poi ricoverata presso il reparto di Neurorianimazione (diretto dalla dott.ssa Innocenza Pernice) dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello”, dove era giunta in stato di coma. Sopraggiunta la morte cerebrale, dopo gli accertamenti di rito, i genitori della persona donatrice hanno dato il loro consenso alla donazione degli organi. In particolare sono risultati idonei alla donazione il fegato, i reni e le cornee. “Un gesto di grande generosità da parte dei famigliari - commenta il Direttore Generale di Villa Sofia- Cervello, Walter Messina - grazie a cui sarà possibile salvare altre vite”. “Un particolare ringraziamento va al nostro personale che, anche in un momento fortemente impegnativo legato all’emergenza Coronavirus, continua a qualificare in modo costruttivo l’Azienda su versanti così importanti per la salute pubblica, contribuendo, con estrema abnegazione e grande professionalità, a sostenere la cultura della donazione di organi e tessuti”.

