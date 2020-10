Attualita 73

Prefettura di Caltanissetta, flussi in ingresso dei lavoratori extracomunitari: ecco il decreto

Il decreto del Presidente del Consiglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020

Redazione

19 Ottobre 2020 15:49

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2020.Ulteriori informazioni e documentazione sono rinvenibili al seguente link del Ministero dell’Interno:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-30850-ingressi-lavoratori-non-comunitari-consentiti



Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2020.Ulteriori informazioni e documentazione sono rinvenibili al seguente link del Ministero dell’Interno:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-30850-ingressi-lavoratori-non-comunitari-consentiti



Piano Amianto, Legambiente Caltanissetta: "Quale mente sopraffina ha partorito la scelta dei siti regionali?"

News Successiva Gestione dei rifiuti nella Srr Caltanissetta Sud, Cgil: "No alle agenzie interinali per l'assunzione di manodopera"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare