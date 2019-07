Cronaca 379

Prefettura Caltanissetta, morì annegato per salvare la vita all'amico: medaglia d'onore a Michelangelo Vullo

Michelangelo Vullo il 4 luglio 1993, insieme ad alcuni amici di Mussomeli, si recò nella località balneare "Le Dune – San Leone", in provincia di Agrigento

Redazione

25 Luglio 2019 12:35

Alla presenza del Prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani e del Prefetto di Agrigento, Dario Caputo, è stata consegnata ai congiunti di Michelangelo Vullo la medaglia d’oro al Merito Civile, concessa allo stesso con d.P.R. del 1 aprile 2019, ed un attestato di “pubblica benemerenza” rilasciato dal Ministro dell’Interno, per quanto avvenuto in località San Leone (Agrigento). Alla cerimonia, durante la quale sono intervenuti anche il Sindaco di Mussomeli, Comune di residenza della famiglia Vullo, il Sindaco di Caltanissetta nonché i responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine, è stato ricordato il gesto eroico del giovane Michelangelo Vullo il quale, il 4 luglio 1993, insieme ad alcuni amici di Mussomeli, si recò nella località balneare “Le Dune – San Leone”, in provincia di Agrigento, per trascorrere una giornata al mare. In tale circostanza Vullo ed il suo amico Enzo Marco Costanzo, a causa di un’onda anomala, vennero trascinati a largo in balia delle onde. I presenti prontamente chiamarono i soccorsi e nel frattempo il Sig. Vullo sorresse l’amico per il collo impedendogli di bere acqua, mantenendolo a galla e continuando a confortarlo e ad infondergli coraggio, salvandogli la vita ma perdendo la propria, annegando tragicamente. Già il Comune di Mussomeli, con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 5 settembre 2012, aveva conferito proprio alla memoria del giovane scomparso Michelangelo Vullo un “Attestato di Civica Benemerenza” per il coraggioso gesto dello stesso, mentre il Prefetto di Agrigento avviava il procedimento per il riconoscimento dell’atto al merito civile. Durante la cerimonia, successivamente alla consegna della medaglia, i familiari del giovane eroe hanno ricordato con commozione il loro congiunto che, all’epoca dei fatti, era solo un ragazzo.

