Predica choc di un prete alla festa di San Rocco contro i migranti. Ma il vescovo non condivide

Le parole di Don Donato Piacentini sono state accolte da contestazioni ma anche da qualche applauso

Redazione

18 Agosto 2019 09:03

Predica choc di un prete durante le celebrazioni per la festa di San Rocco. Il parroco di Sora, cittadina del frusinate, don Donato Piacentini, si è scagliato contro i migranti e chi li soccorre. "Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, la nostra patria. Guardiamo le persone accanto, che hanno bisogno e quante ne ho conosco io, sono tante, tantissime, una marea che si vergognano del loro stato di vita". Le parole sono state accolte da contestazioni ma anche da qualche applauso.



Il vescovo di Sora, mons. Gerardo Antonazzo, sconfessa il prete che ha fatto una predica anti-migranti e la diocesi in un comunicato ufficiale parla di "discutibili scelte personali" mentre il vescovo ha sottolineato nella sua predica che "uno dei cardini fondamentali della vita di San Rocco è stata la scelta evangelica del 'prima gli altri' per amore di Cristo povero e sofferente" ribadendo dunque l'impegno, con la Caritas, per l'accoglienza dei migranti. (Ansa)



