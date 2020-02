Cronaca 307

Precipita un piccolo aereo, morti nel siracusano un istruttore e un giovane allievo

Il velivolo era decollato per un volo di addestramento dall'aeroclub di Catania. Nello schianto ha preso fuoco

Redazione

12 Febbraio 2020 11:30

Un piccolo aereo è precipitato nel siracusano: nello schianto il velivolo ha preso fuoco. Le due persone che erano a bordo sono morte. L'incidente è avvenuto nelle campagne tra Francofonte e Lentini. Sul posto la polizia, con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Il velivolo precipitato è un Tecnam P2002. Era decollato per un volo di addestramento dall'aeroclub di Catania con a bordo un istruttore esperto e un giovane allievo. Stavano sorvolando la campagna del Siracusano quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, schiantandosi al suolo. Sul posto si sono recati ispettori dell'Agenzia nazionale sicurezza volo e dell'Ente nazionale aviazione civili per gli accertamenti del caso. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

