Precari Asp Caltanissetta, Mancuso (FI): "Avviate le procedure per la stabilizzazione di chi si è speso per la sanità nel nostro territorio"

A riferirlo è il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso

Redazione

01 Febbraio 2020 09:50

"Apprendo con soddisfazione che l’Asp di Caltanissetta ha avviato la ricognizione del personale precario per la successiva stabilizzazione, secondo i requisiti previsti dalla legge Madia. Sarà possibile pertanto stabilizzare non solo il personale sanitario ma anche quello degli altri ruoli che in prima battuta erano rimasti esclusi dalla normativa. Il tema della fuoriuscita dal precariato è sempre stato oggetto di grande attenzione nella mia azione politica e ciò al fine di poter potenziare l’Asp delle necessarie professionalità sanitarie tecniche ed amministrative . Mi aspetto che il management aziendale porti a compimento tale procedimento che occorre riconoscere e avviato a pochi giorni dalla pubblicazione della legge e della circolare assessoriale esplicativa. Sono certo che anche con il lavoro puntuale degli uffici si potrà finalmente assicurare la dovuta stabilità lavorativa a tanti precari che negli anni si sono spesi nell’interesse della sanità di questo territorio". A riferirlo è il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso.



