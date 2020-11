Salute 396

Posti letto Covid-19: il Ministero della Salute invia Nas e personale tecnico in Sicilia

"Si è creata una polemica surreale", ha detto l'assessore alla Sanità Ruggero Razza

Redazione

21 Novembre 2020 14:46

Il ministero della Salute, secondo quanto apprende l'ANSA, ha disposto l'invio di personale tecnico e agenti dei carabinieri del Nas in Sicilia, in merito alla situazione della disponibilità di posti letto ospedalieri e di terapia intensiva.

L'assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza incontrando i giornalisti a Catania, ha detto: "Ho sentito il Ministero questa mattina e ho detto 'guardate che è il caso, concordemente, nell'ambito del principio della reale collaborazione, che assieme ai Nas si faccia un immediato controllo di tutto quello che è stato caricato sulle nostre piattaforme".

"Si è creata una polemica surreale. E' surreale - ha aggiunto - perché non riguarda la veridicità dei dati, non si mette in dubbio che ciò che è stato caricato effettivamente corrisponde a ciò che è disponibile, ma si utilizza un 'non detto' per valutare come se ci fosse la volontà di realizzare un dato diverso".



