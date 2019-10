Eventi 102

Poster della Pace, il Lions club Caltanissetta dei Castelli premia studentessa di Villalba

Hanno partecipato al concorso 120 alunni. Tra tutti è stato selezionato l'elaborato di Rosy Scarlata

19 Ottobre 2019 16:20

Lo scorso 17 ottobre, presso la Scuola Secondaria I° grado "Giuseppe Garibaldi" di Villalba, si è tenuta la cerimonia di consegna di un incentivo allo studio alla studentessa che ha superato la selezione del Poster della Pace per l'anno sociale 2018-2019.

Hanno partecipato al concorso oltre 120 alunni magistralmente seguiti dal Professore d'Arte Raimondo Piazza, che ha saputo indirizzarli in modo magistrale per mettere in evidenza le loro qualità grafiche tali da avere elaborati di notevole qualità espressive.

Tra tutti è stato selezionato l'elaborato della studentessa Rosy Scarlata la quale ha ottenuto il primo premio.

Per iniziativa del Lions Club Caltanissetta dei Castelli al fine d'incentivare lo studio, all'alunna Rosy Scarlata è stato dato un contributo, con il quale potrà acquistare materiale didattico, libri o quanto a lei necessario per il nuovo corso di studi.

Ha presenziato la cerimonia il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Baldo, il quale ha messo in evidenza l'importanza del concorso Poster della Pace considerando i tempi che viviamo.

Hanno assistito con interesse la Professoressa Giusi Immordino e l'Assessore all'Istruzione Concetta Territo.

Il Segretario del Club Caltanissetta dei Castelli Andrea Capizzi e il Delegato del Governatore Nunzio Rinaldi, dopo i loro interventi, hanno consegnato il "Vuocher" all'allieva augurandole un futuro pieno di successi.

