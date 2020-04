Cronaca 879

Positivo al Coronavirus organizza un party per Pasqua con cinque amici: è successo a Lodi

Ad interrompere la festa è stata la polizia avvertita da alcuni vicini di casa. Sei i ragazzi denunciati, tutti di età compresa tra i 17 e i 24 anni

Redazione

13 Aprile 2020 20:33

La stragrande maggioranza degli italiani stanno rispettando le restrizioni del lockdown imposte per contenere la diffusione del coronavirus. E lo stanno facendo, raccogliendo le disposizioni e l’invito delle autorità, anche in questi giorni di festività pasquale. Eppure arrivano notizie di trasgressori. Di episodi che, da Nord a Sud del Paese, fanno registrare ancora una parte di popolazione, comunque minoritaria, che si dimostra riluttante a seguire le regole.È emersa oggi, per esempio, la notizia di un festino organizzato ieri pomeriggio in un appartamento in barba a tutte le disposizioni di distanziamento sociale. E a organizzare il party, colmo dei colmi, un ragazzo che era risultato positivo al Covid-19. Ancora più assurdo che i cinque amici ospiti della festa abbiano dichiarato alle forze dell’ordine di essere a conoscenza della positività dell’amico al virus.

È successo a Lodi, in Lombardia, la Regione più colpita dall’epidemia. Il festino è stato segnalato alle forze dell’ordine da un vicino di casa. Gli agenti della polizia sono intervenuti sul posto e hanno constatato la violazione del testo unico delle leggi sanitarie adottato per impedire la diffusione della malattia infettiva. Sei i ragazzi denunciati, tutti di età compresa tra i 17 e i 24 anni. Adesso toccherà a tutti scontare la quarantena, come predisposto dalle autorità sanitarie.





