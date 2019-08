Cronaca 969

Porto Empedocle, fa pipì sul ciglio della strada: multa da 3.333 euro per un turista

"Non riuscivo più a trattenerla, stavo poco bene" ha dichiarato nel verbale Francesco Valori, 51 anni turista romano in vacanza nell’agrigentino a Repubblica

Redazione

11 Agosto 2019 10:00

Fa pipì sul ciglio della strada e si becca una multa salatissima. Una sanzione da 3.333 euro. Un turista la visita alla Scala dei Turchi se la ricorderà per tutta la vita.“Non riuscivo più a trattenerla, stavo poco bene” ha dichiarato nel verbale Francesco Valori, 51 anni turista romano in vacanza nell’agrigentino a Repubblica.

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle lo hanno sorpreso ieri poco prima di mezzogiorno mentre urinava in via Nereo, la strada provinciale 68 che collega il centro abitato di Porto Empedocle ai lidi balneari.

“Era un’ora che camminavo in una strada senza un bar, senza un locale dove fermarmi – racconta Valori, laureato in giurisprudenza e dipendente amministrativo di una società romana – Mi sposto con i mezzi pubblici perché noleggiare un’auto costava troppo. L’autobus mi ha lasciato a cinque chilometri dalla Scala dei Turchi. Ho provato a resistere, ma ho cinquant’anni e la resistenza non è quella dei vent’anni”.

Valori è stato portato in caserma a Porto Empedocle dove i carabinieri gli hanno contestato il reato di atti contrari alla pubblica decenza, un reato depenalizzato nel 2016 a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro. (Blogsicilia.it)









