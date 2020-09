Cronaca 365

Porto Empedocle: due donne incinte evacuate dalla Open Arms. Dieci migranti si gettano in mare

Alla vista delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, 10 migranti si sono gettati in mare

16 Settembre 2020 09:09

Momenti concitati a bordo della nave Open Arms che si trova a circa 6 miglia dalla costa di Porto Empedocle. Due donne incinte, assieme al marito di una delle due, sono state evacuate - per esigenze sanitarie. Ma alla vista delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, 10 migranti si sono gettati in mare tentando di raggiungere le imbarcazioni.Tutti i migranti sono stati recuperati e ricondotti sulla nave. Le due donne, dopo il trasbordo e un primo trasferimento alla tensostruttura di Porto Empedocle, sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento per accertamenti sanitari. Sulla Open Arms ci sono 275 persone.



