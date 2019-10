Cronaca 942

Porsche sfreccia a 200 chilometri orari sulla Strada Statale 640: beccata dal telelaser della Polizia Stradale

Altri automobilisti sono stati multati per mancato uso del casco, uso del telefono alla guida e mancato uso della cintura

01 Ottobre 2019 19:01

Telelaser sulla strada statale 640. La polizia ha “beccato” automobilisti senza regole. In circa due ore di servizio i poliziotti della Stradale di Agrigento hanno accertato ben 35 infrazioni. A sfrecciare a 197km/h è stata una Porsche, “pizzicata” dagli agenti.Non solo, alta velocità anche per altri sei automobilisti, beccati con una velocità superiore a 160 km/h. Durante l’intera giornata sono stati multati diversi automobilisti.

Nel dettaglio 4 per mancato uso del casco, 4 per uso del telefono alla guida, 3 per mancato uso della cintura. E’ stata ritirata una patente di guida e due carte di circolazione. Infine, sono stati decurtati 78 punti della patente. (Agrigentonotizie.it)



