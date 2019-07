Cronaca 64

Polpette avvelenate a Caltanissetta: cane soccorso da alcuni passanti

Sul posto sono giunte le guardie ecozoofile che hanno svolto le indagini che hanno portato al ritrovamento delle esche avvelenate

Redazione

17 Luglio 2019 12:49

Giornata intensa ieri per le guardie eco-zoofile intervenute per un alto presunto avvelenamento in zona angeli di una cane femmina. "Per fortuna alcune persone – scrive Manuel Bonaffini - che si sono accorte che il cane stava male hanno subito fatto ingerire del sale facendola vomitare per poi portarla subito da un veterinario. Il cane dopo i controlli è stato riconsegnato alle persone che l’avevano soccorso. Sul posto sono giunte le guardie ecozoofile che hanno svolto le indagini che hanno portato al ritrovamento delle esche avvelenate che saranno consegnate ai veterani dell’Asp".

Giornata intensa ieri per le guardie eco-zoofile intervenute per un alto presunto avvelenamento in zona angeli di una cane femmina. "Per fortuna alcune persone – scrive Manuel Bonaffini - che si sono accorte che il cane stava male hanno subito fatto ingerire del sale facendola vomitare per poi portarla subito da un veterinario. Il cane dopo i controlli è stato riconsegnato alle persone che l’avevano soccorso. Sul posto sono giunte le guardie ecozoofile che hanno svolto le indagini che hanno portato al ritrovamento delle esche avvelenate che saranno consegnate ai veterani dell’Asp".

Conferenza dei sindaci a Caltanissetta, i sindacati restano esclusi: la protesta della Cgil

News Successiva Caltanissetta, la Polizia di Stato sequestra sei fabbricati e depositi a risparmio per un valore di 150.000 euro a un noto pregiudicato nisseno

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews