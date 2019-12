Cronaca 890

Poliziotto si toglie la vita, il Silp Caltanissetta: "Una nuova tragedia segno di un malessere che va intercettato"

Riportiamo la nota del sindacato Silp Cgil dopo la tragica morte di questa mattina di Pasquale Granata

Redazione

21 Dicembre 2019 13:37

Ancora un suicidio tra le fila della Questura di Caltanissetta. Un quadro sindacale nostro, un amico ed un collega di lungo corso, Pasquale GRANATA stamattina si è tolto la vita sparandosi nel garage di casa sua. Non è più possibile assistere a tragedie come questa e restare a guardare il dolore di familiari, amici e colleghi senza nulla fare oltre alle solite parole di circostanza. Occorre intervenire con strumenti incisivi per fermare questa strage silenziosa e indagare sui motivi e le cause che portano a gesti estremi persone che conosciamo come le più tranquille del mondo, senza riuscire a comprendere il disagio e lo stress che portano a gesti definitivi. È ora che l'amministrazione si doti di figure professionali di riferimento che intercettino ed interpretino per tempo il malessere da stress lavoro-correlato e diano sostegno e sicurezza in una modulazione di interventi.Esprimo intanto il dolore e la vicinanza mia personale e dell'intera Segreteria Silp Cgil di Caltanissetta alla moglie, alle figlie, ai familiari del carissimo Pasquale Granata la cui perdita ci lascia sconvolti e affranti. (Firmato Lino MASTRANTONIO).



